Auseinandersetzung am Bahnhof-Mitte

Ludwigshafen. Am Sonntagmorgen sind gegen 05:15 Uhr am Bahnhof-Mitte in Ludwigshafen vier Personen aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 36-Jähriger von einer dreiköpfigen Personengruppe angegangen und leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Er erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper und vom Rettungsdienst behandelt. Die drei Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. Derzeit liegt zu der Gruppe nur eine vage Personenbeschreibung vor. Es soll sich um drei Männer gehandelt haben.

Zeugen werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzten: telefonisch unter der Nummer 0621/963-2122 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de