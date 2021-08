Ausbildungsmesse im digitalen Raum

Ludwigshafen. Mit bis zu 10 000 Besuchern ist die Sprungbrett-Messe in Ludwigshafen eine der größten und wichtigsten Ausstellungen zu den Themen Ausbildung, Studium und Weiterbildung in der Metropolregion Rhein-Neckar. Seit mittlerweile 16 Jahren gastiert sie in der Chemiestadt – in diesem Jahr wird es eine Premiere geben: Erstmals findet die Messe in hybrider Form statt, wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 24. und 25. September können sich die Besucherinnen und Besucher sowohl vor Ort in der Friedrich-Ebert-Halle, dem traditionellen Ausrichtungsort, über Ausbildungsangebote, Berufsbilder, Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. Gleichzeitig ist aber auch eine virtuelle Teilnahme über die Plattform Allseated exVo im digital nachgebauten Pfalzbau möglich. „Über Allseated exVo haben Besucherinnen und Besucher und Ausstellende gleichermaßen Zugang zur virtuellen Sprungbrett“, teilt die Lukom mit. Mit einem Avatar können dabei die Teilnehmer wie im realen Erlebnisraum die Messestände besuchen, sich via Chat und Video-Telefonaten mit den Ausstellerinnen und Ausstellern austauschen und dank verschiedener Funktionen jederzeit alle wichtigen Informationen herunterladen.

Die sogenannte Realview-Ansicht ermöglicht den Besuchern dabei ein detailgetreues Messeerlebnis – wie in einem Computerspiel. Mit der hybriden Sprungbrett-Messe startet die Lukom ein Pilotprojekt für die Einführung und zukünftige Nutzung der Plattform Allseated exVo.

Unternehmen und Hochschulen, die auf der Suche nach Auszubildenden oder Studierenden sind, können sich noch bis Dienstag, 10. August, für die hybride Teilnahme an der Sprungbrett anmelden. Die Lukom bietet potenziellen Ausstellern einen Rundgang durch den virtuellen Showroom an, um alle Funktionen des digitalen Messestandes zu demonstrieren. Das Team ist unter Tel. 0621/69 09 548 oder per E-Mail an projektleitung@sprungbrett-lu.de erreichbar. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2