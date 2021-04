Ludwigshafen. In der Gartenstadt beginnt am Dienstag die grundhafte Erneuerung der Salzburger Straße auf einem 610 Meter langen Abschnitt zwischen Tiroler und Kärntner Straße. Laut Stadt sind für das Projekt sechs Bauabschnitte geplant. Die Straße liegt in einer 30er-Zone und ist die wichtigste Zufahrtsmöglichkeit zur Notaufnahme des St. Marienkrankenhauses.

Bei der Erneuerung werden die Fahrbahn frisch asphaltiert und die Gehwege mit anthrazitfarbenem Pflaster belegt. Die bisher für Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer schwer überwindbaren Querungsstellen werden mit Blindenleitsystemen und abgesenkten Bordsteinen barrierefrei gestaltet.

Daneben werden 16 Bäume neu gepflanzt und die bestehenden Baumscheiben vergrößert. Wegen der Zufahrt zu dem neu gebauten Parkhaus des Krankenhauses fallen 13 von 113 Parkplätzen in der Straße weg. Die Verwaltung bittet für Einschränkungen um Verständnis. jei