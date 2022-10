Ausbau kommt ins Rollen

Ludwigshafen. Der Ausbau der Bus- und Bahnhaltestellen schreitet langsam, aber stetig voran. Der Ausbau erfolgt paketweise in einer Größe von etwa zwölf Haltestellen, demnächst soll ein Paket mit elf Bushaltestellen realisiert werden. Auf der Sitzung des Beirats für Menschen mit Behinderung stellte Alexander Tremmel vom Bereich Tiefbau die Pläne vor. Insgesamt gibt es 370 Bushaltestellen, davon sollen 255 umgebaut werden.

Die Personalfrage, die den Prozess verlangsamt hat, ist inzwischen gelöst. „Wir werden schneller, wir haben jetzt eigenes Personal zu diesem Thema. Das Paket 2022 soll noch in diesem Jahr beginnen und bis zum dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein“, so Tremmel. Im Beirat wurde Zweifel am Zeitplan hörbar. Am kommenden Montag soll der Plan noch auf dem Bau- und Grundstücksausschuss vorgestellt werden, dann kann die Ausschreibung beginnen.

Ziel ist es, alle Personengruppen die Teilhabe am ÖPNV zu ermöglichen. Für Menschen mit Gehbehinderung sind ebene Ein- und Ausstiege vorgesehen, für Seheingeschränkte taktile und kontrastierte Leitsysteme mit starken, spürbaren Rillen.

An folgenden elf Haltestellen wird umgebaut: Edigheim Friedhof (Richtung BASF), Ostringplatz Edigheim (vier Haltestellen), Wolfsgrube Edigheim, Oggersheim Friedhof und Knappenwegstraße Mundenheim (jeweils beide Richtungen). Manche Haltestellen bestehen lediglich aus einem Haltestellenschild auf dem Gehweg, hier ist der Handlungsbedarf deutlich erkennbar. Beim Ostringplatz sind teilweise die Gehwege zu schmal, hier soll aufgrund besserer Überschaubarkeit der Fahrbahnrand vorgezogen werden. Bei der Planung wurde auch berücksichtigt, dass eine sichere, geregelte Fahrbahnquerung möglich ist. „Die Kosten des Pakets betragen rund 964 000 Euro. Als die Planung begonnen hat, ist man von der Hälfte ausgegangen“, so Tremmel.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Berufliche Rehabilitation, die von der Bundesagentur für Arbeit getragen wird. „Oft sind junge Menschen betroffen, die noch nicht 15 Jahre lang in die Rentenversicherung einbezahlt haben. Dann ist die Rentenkasse für die Reha zuständig“, erklärte Teamleiterin Martina Schultz-Ruch. Über eine Ersteingliederung sollen die Betroffenen in den Arbeitsmarkt integriert werden, sei es durch eine schulische oder betriebliche Ausbildung oder durch berufsvorbereitende Maßnahmen.