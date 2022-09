Ausbau der Radwege kommt nicht voran

Die Situation der Radfahrer bildete den thematischen Schwerpunkt der Friesenheimer Ortsbeiratssitzung. Schon lange bestehe in diesem Feld Handlungsbedarf, mancher Antrag läge seit elf Jahren auf dem Tisch, sagte Ortsvorsteher Günther Henkel. Damit spielte der Sozialdemokrat auf den Radweg in der Industriestraße und im Kreuzungsbereich zur Sternstraße an. Drei Entwürfe habe man gesehen, getan

