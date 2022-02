Ausbau der Hohenzollernstraße teuerer

Ludwigshafen. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der Linie 10 im Bereich Hohenzollernstraße sind in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt. Aus den 23 Millionen, mit denen man 2018 noch kalkuliert hat, wurden bis 2021 stolze 35 Millionen. „Ursachen sind hauptsächlich die gestiegenen Bau- und Ingenieurkosten, dazu kommen Mehrwertsteuer und Schienenersatzverkehr“, sagte Alexander Tremmel, Bereich Tiefbau.

Es gibt bereits eine Planfeststellungslösung für den 1,1 Kilometer langen Bauabschnitt Hohenzollernstraße, bei dem für die Stadtbahn ein eigener Gleiskörper hergestellt werden müsste. Haltestellen und Gleise wären somit ein Raum für sich, die Schienen könnten ausschließlich von den Bahnen befahren werden. Fußgänger und Radfahrer könnten nur an Unterbrechungen des Gleiskörpers die Schienen überqueren, außerdem wären die Schienen einspurig, was eine Verzögerung des Taktes bedeutet. Der Gleiskörper bringt so viele Nachteile mit sich, dass eine zweite Variante erarbeitet wurde, bei der die Schienen in die Straße gelegt werden, wie es in Alt-Friesenheim der Fall ist.

Bei Variante zwei würde es sich um eine zweispurige Lösung erhalten, wobei der Takt erhalten bleibt und auch andere Verkehrsteilnehmer weniger Hindernisse hätten. Auf Anforderungen, die die Verkehrswende mit sich bringt, kann flexibler reagiert werden. Hinzu kommt die Kostenersparnis, denn die Bestandsvariante ist 3,5 Millionen günstiger.

Für beide Versionen gilt: Alle Haltestellen werden barrierefrei. „An der Barrierefreiheit führt kein Weg vorbei“, sagte Ortsvorsteher Osman Gürsoy. Bei der Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses sei der Wunsch aufgekommen, die Haltestelle Ebertpark zu standardisieren, die zurzeit nur genutzt wird, wenn in der Eberthalle eine Großveranstaltung stattfindet.

Von der Verwaltung kam noch zusätzlich der Vorschlag, eine neue Linie im 20-Minuten-Takt zum Ebertpark fahren zu lassen, was im Ortsbeirat positiv aufgenommen wurde, da der Ebertpark für Senioren zurzeit nicht so gut erreichbar sei, so Gürsoy. Durch die Entscheidung für den Bestandsbau würden sich die Bauarbeiten um ein halbes Jahr verzögern, Baubeginn wäre das zweite Quartal 2024.

Ein weiteres Thema der Sitzung war ein Antrag der SPD, die sich zusätzliche Querungen der Valentin-Bauer-Straße (Stadtteil West) für Fußgänger wünscht, sprich Ampeln oder Zebrastreifen. „Zu Hauptverkehrszeiten ist die Straße zu Fuß oder mit dem Rad schwer zu queren, dabei hat sie einen Ortskern-Charakter“, sagte Andreas Bauer. Für zusätzliche Querungen, die an Einmündungen in Seitenstraßen platziert werden sollen, wurden Vorschläge eingereicht, man erwartet einen Nachbericht vom Bereich Verkehrsplanung. Der Antrag wurde beschlossen.

