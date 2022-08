„Ausbau der Bereiche für Fußgänger“

Ludwigshafen. Die Grünen im Rat wollen die Ludwigshafener Innenstadt den Menschen zurückgeben. Deshalb bekräftigen sie ihre bereits formulierte Forderung nach dem Erhalt der Fußgängerzonen. „Das einzig Richtige erscheint uns der Ausbau der Fußgängerbereiche in der Innenstadt. Die Fußgängerzonen müssen begrünt werden, der Aufenthalt muss angenehmer werden“, sagt Monika Kleinschnitger, Co-Fraktionsvorsitzende und City-Bewohnerin. „Die neue Möblierung am Berliner Platz und die Kübelpalmen geben einen kleinen Vorgeschmack, was möglich ist.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Kleinschnitger werden grüne Aufenthaltsoasen für die zahlreichen Kinder und Familien in der Innenstadt dringend benötigt. „Die bisher wenigen für den Autoverkehr gesperrten Bereiche bieten die Chance, die Innenstadt zu begrünen. Die Gastronomie hat den Freiluftbereich schon länger entdeckt, und auch die Kultureinrichtungen werden noch stärker Open-Air-Angebote etablieren.“

Die Grünen setzen sich für attraktivere Fußgängerzonen ein. © Christoph Blüthner

Fahrradstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche sollen nach Vorstellung der Grünen im Rat die Fußgängerzonen ergänzen. Stellplätze an den Straßen sollen zu Mini-Grünzonen oder zu gastronomischen Außenbereichen umgewidmet werden, so die Forderung. Ausfahrbare Poller könnten diese Bereiche für Fußgänger und Radfahrer schützen und die Zufahrt für Anwohner und Sonderfahrten regeln.

Erfahrungen aus anderen Städten

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Großprojekte Plan B für Helmut-Kohl-Allee gefordert Mehr erfahren Mangellage Land fördert Beratung zu Energiekosten Mehr erfahren

Eigenen Angaben nach orientiert sich die Fraktion bei ihren Wünschen am Verkehrskonzept für eine lebenswerte Innenstadt, wie es die Ortsgruppe des Verkehrsclub Deutschlands (VCD) und der BUND entwickelt haben. Dabei wird der Ansatz unterstützt, den durchgehenden Kfz-Verkehr aus der City herauszuhalten. „Der Verkehrsversuch in den Mannheimer Quadraten ist für uns ein Ansporn, auch die Ludwigshafener Innenstadt lebenswerter zu gestalten“, sagt Heike Hess, stadtentwicklungs- und verkehrspolitische Sprecherin. Auch aus anderen Großstädten gebe es bereits entsprechende Erfahrungen. red/jei