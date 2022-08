Aus Müll wird Kunst

Ludwigshafen. Im Projekt „Puresgold“ werden Badeseen in Ludwigshafen gereinigt und aus den eingesammelten Abfällen entsteht Kunst. Die nächste Umweltaktion „Gegen Abfälle in Gewässern“ findet in Zusammenarbeit mit dem „Clean River Project e.V.“ und dem Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) am Samstag, 13. August, von 12 bis 16 Uhr, am Begütenweiher und eventuell am Großparthweiher statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am See an der Ecke Mittelpartstraße/Sudetenstraße in Ludwigshafen-Oggersheim.

An Land und zu Wasser

Wie GML-Geschäftsführer Thomas Grommes ankündigt, wird es nach der Reinigungsaktion einen „umweltpädagogischen Baustein“ am See geben, bei dem Teilnehmende zum Beispiel gemeinsam besondere Fundstücke für die Unterwasser-Ausstellung auswählen. Gesammelt wird an Land im Uferbereich und mit Booten vom Wasser aus. Der Teil des Mülls, der nicht in Kunst verwandelt wird, wird von der GML energetisch verwertet.

Eine Anmeldung zur Sammelaktion am Samstag, 13. August, ist online unter dem unten stehenden Link möglich.

Die Vernissage, bei der die Ergebnisse präsentiert werden, findet am Samstag, 15. Oktober, um 17 Uhr in der LUcation – dem ehemaligen Hallenbad Nord (Erzberger Straße 12, 67063 Ludwigshafen) – statt. red/sko

Info: Anmeldung unter https://bit.ly/3oZZuE7