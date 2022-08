Ludwigshafen. Als einer von vier Standorten in Rheinland-Pfalz wird es in Ludwigshafen künftig eine sogenannte Kinder-Interventionsstelle geben. Darüber informierte Katharina Binz (Grüne), Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration, am Montag bei einem Pressegespräch, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Ermöglicht werden die Einrichtungen – neben einer bestehenden in Koblenz werden im Laufe des Jahres auch in Betzdorf/Neuwied und Mainz zwei weitere eröffnet – durch die finanzielle Förderung des Frauenministeriums.

„Kreislauf durchbrechen“

„Aufwachsen und Leben ohne Gewalt. Das ist für viele Frauen und Kinder leider keine Selbstverständlichkeit“, so Binz. „Mir ist es ein Anliegen, dass der Gewaltkreislauf so früh wie möglich durchbrochen werden kann und die mitbetroffenen Kinder dabei bestmögliche Unterstützung erfahren, daher sind die neuen Kinder-Interventionsstellen so wichtig.“

Gewalt unter Eltern trifft immer auch die Kinder. © Jörg Lange/dpa

Kinder und Jugendliche, die in gewaltgeprägten Familien leben, laufen laut Mitteilung des Ministeriums Gefahr, später als Erwachsene selbst Opfer von Misshandlung und Missbrauch, aber auch selbst Täter oder Täterin zu werden. „Hier wollen wir mit der Beratungsarbeit der Kinder-Interventionsstellen und einem sehr niedrigschwelligen Zugang frühestmöglich einen Ausweg aufzeigen“, sagt Binz. „Ich danke allen Trägern der Interventionsstellen für ihr Engagement.“

Bei häuslicher Gewalt

Kinder-Interventionsstellen beraten mit dem Einverständnis der Mutter die bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen mitbetroffenen Kinder und sind immer an eine Interventionsstelle angedockt, informiert das Ministerium. Die Einrichtungen kommen proaktiv auf eine Frau zu, wenn sie bei einem Polizeieinsatz wegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen einer Beratung zugestimmt hat. red/jei