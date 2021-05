Aufruf: „Thar – bitte melde dich“

Ludwigshafen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wendet sich mit einem öffentlichen Aufruf an den 16 Jahre alten Thar. Dieser gilt seit Ende März als vermisst. Damals sollte er mit seiner Familie aus Ludwigshafen nach Armenien abgeschoben werden. Er ergriff die Flucht und ist seitdem untergetaucht. Die Eltern und beide Geschwister wurden abgeschoben (wir berichteten mehrfach). Thars in Ludwigshafen lebender Großvater erstattete eine Vermisstenanzeige, da sich der Jugendliche seitdem nicht mehr gemeldet hat. Auch seine Eltern und Geschwister haben keinen Kontakt mehr zu ihm.

Beamte hoffen auf Anruf

„Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen in den letzten fünf Wochen konnte weder der Aufenthaltsort von Thar festgestellt noch Kontakt mit ihm aufgenommen werden“, teilt die Polizei mit. Bei vermissten Minderjährigen müsse grundsätzlich eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden. Die Polizei sei dabei gesetzlich verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, um den Verbleib des Vermissten herauszufinden.

In Absprache mit den Angehörigen wenden sich die Ermittler deshalb nun öffentlich an Thar: „Die Polizei muss mit dir unmittelbar in Kontakt treten, um zu überprüfen, ob es dir gut geht und keine Gefahr für Leib oder Leben besteht. Thar – bitte melde dich.“ Thar oder Zeugen, die seinen Aufenthaltsort kennen, sollen sich unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Polizei wenden. jei