Aufräumaktion im Hemshof – 40 Säcke Müll gesammelt

Ludwigshafen. 14 Teilnehmer sind dem Aufruf der Gruppe „CleanLUp“ gefolgt und haben im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof aufgeräumt. 40 Säcke voll Müll kamen bei der Aktion am Samstag zusammen, sagte Initiatorin Anabel Görtz (3. v.l.). „Ich habe mich über die Beteiligung gefreut, besonders, weil auch vier Kinder dabei waren.“ Zwei Stunden lang streifte die Gruppe durch den Hemshof und sammelte Abfall. „Erschreckend war die Menge an Sperrmüll, auf die wir gestoßen sind“, so Görtz. Dies sei der Stadtverwaltung gemeldet worden. „Das ist im Hemshof ein Riesenproblem.“ Die Aktion habe daher bewusst dort stattgefunden. Die Gruppe „CleanLUp“ („Räume Ludwigshafen auf“) gibt es seit mehr als einem Jahr. Anabel Görtz, Tochter des Bäckereiketten-Geschäftsführers Peter Görtz, hat sie ins Leben gerufen.

