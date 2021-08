Eine geradezu meditative Stille stellt sich beim Betrachten von „Ruhe am Jägerweiher“ ein, ein Bild, das die Rückansicht eines Anglers vor dem See im Maudacher Bruch zeigt. Norbert Hufler hat es aufgenommen. „Der Angler hat so entspannt dagesessen und die Natur genossen – und ich mit ihm, obwohl er es nicht gemerkt hat“, erinnert sich der 68-Jährige an den Moment, als er den Auslöser drückte.

