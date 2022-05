Auffahrunfall mit drei Autos in Ludwigshafen - Frau leicht verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigshafener Wredestraße mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen eine 29-jährige Frau leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hielten ein 31-jähriger Fahrer und die Frau in ihren Fahrzeugen an der Kreuzung zur Bismarckstraße an. Ein 55-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug der 29-Jährigen auf. Dieses wurde durch den Aufprall auf das Auto des 31-Jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß erlitt die 29-Jährige leichte Kopf- und Rückenschmerzen, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen liegt bei etwa 9.000 Euro.

