Auffahrunfall in Ludwigshafen - eine Person leicht verletzt

Ludwigshafen. Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war unzureichender Sicherheitsabstand der Grund für den Unfall auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt von der Bruchwiesenstraße zur B37. Die vorausfahrende 36-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der 38-jährige Unfallverursacher ihr auffuhr.

Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.