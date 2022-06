Auffahrunfall in der Lagerhausstraße - Autofahrer leicht verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten der 33-Jährige sowie ein 27-jähriger Fahrer aufgrund von dichtem Verkehr in der Lagerhausstraße abbremsen. Der dahinterfahrende 60-Jährige konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem 33-Jährigen derart auf, dass dieser auf das Fahrzeug des 37-Jährigen geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1