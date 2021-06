Auffahrunfall auf B 44 - Motorradfahrer und Sozius leicht verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 44 in Ludwigshafen haben sich am frühen Montagabend zwei Personen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 36-jähriger gegen 19.10 Uhr mit seinem Motorrad hinter einer 18-jährigen Autofahrerin auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen der Ab- und Auffahrt Bruchwiesenstraße wurde zu diesem Zeitpunkt eine mobile Messstelle von der Stadt Ludwigshafen betrieben.

Als die Autos, die vor der 18-Jährigen fuhren, ihre Geschwindigkeit verlangsamten, bremste auch die junge Frau ab. Obwohl der 36-Jährige daraufhin eine Vollbremsung einleitete, fuhr er auf ihren Wagen auf. Durch den Zusammenstoß fiel sowohl er als auch sein 29-jähriger Sozius vom Motorrad. Beide verletzten sich dabei leicht.

In der Zeit der Unfallaufnahme wurde die linke Spur abgesichert und gesperrt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2800 Euro geschätzt.