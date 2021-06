Auf und Ab – Inzidenz jetzt bei 65,6

Ludwigshafen. Am Mittwoch und Donnerstag sind in Ludwigshafen insgesamt 37 neue Fälle einer Corona-Infektion nachgewiesen worden. Am Mittwoch stieg die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen) zunächst auf 68,5, am Donnerstag fiel sie wieder auf 65,6. Am Dienstag zuvor hatte der Wert noch bei 62,1 gelegen.

Nicht mehr höchster Wert im Land

Am Mittwoch verzeichnete das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz zudem einen neuen Todesfall in der Chemiestadt. Damit sind bis jetzt in Ludwigshafen insgesamt 327 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie erfassten Coronavirus-Infektionen stieg am Feiertag auf 10 441. Als aktuell erkrankt gelten 387 Personen.

Den unrühmlichen Spitzenplatz in Rheinland-Pfalz hat Ludwigshafen inzwischen abgegeben: Die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete am Donnerstag die Stadt Zweibrücken mit 81,9. Weiter entspannt hat sich die Pandemielage auch im Rhein-Pfalz-Kreis (30,4), in Worms (32,3), Neustadt (26,3) und Frankenthal (20,5). Besonders niedrig sind die Werte derzeit in Landau (14,9), im Kreis Bad Dürkheim (13,6) und an der Südlichen Weinstraße (15,4). fab