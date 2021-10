Auch „Weiße Hochstraße“ wird geprüft

Ludwigshafen. Parallel zur Hochstraße Nord wird derzeit in Ludwigshafen auch die „Weiße Hochstraße“, ein Abschnitt der Hochstraße Süd, mit einem Brückenuntersichtgerät untersucht. Wie die Stadt mitteilt, ist der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Heinigstraße davon betroffen. Die Bauwerksprüfungen haben demnach bereits am 11. Oktober begonnen und dauern rund vier Wochen an. „Dies sind bereits die ersten Arbeiten, die im Zusammenhang der Sanierungsplanung stehen“, schreibt die Verwaltung. Die Prüfungen seien die Gleichen, die auch an der Hochstraße Nord durchgeführt werden.

Parkverbote eingerichtet

Um möglichst wenig Einfluss auf den Verkehr zu nehmen, werden Hauptverkehrsadern wie die Heinigstraße nur abends nach 20 Uhr untersucht. Dabei müssen einzelne Fahrspuren kurzzeitig gesperrt werden. Damit das Ingenieurbüro die Brückenprüfung ohne Probleme vornehmen kann, wurden auf Flächen unterhalb der Hochstraße Parkverbotsschilder aufgestellt. jei