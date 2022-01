Auch FWG will Familien unterstützen

Ludwigshafen. In der Diskussion um eine Unterstützung junger Familien aus Ludwigshafen beim Bau oder Erwerb von Wohneigentum meldet sich nun auch die FWG zu Wort. Sie sieht bei dem Thema auch die Stadtverwaltung in der Pflicht. Bereits in der Stadtratssitzung am 15. April 2019 sei ein Antrag der Fraktion zur Prüfung einer Förderung des Verkaufs von Baugrundstücken an junge Familien einstimmig verabschiedet worden. Als Vorbilder wurden von der FWG damals die Gemeinden Altrip und Waldsee genannt, wo Familien bereits eine solche Hilfe erhalten. Pro Kind erhalten Familien dort je nach Baugebiet 3000 bis 5000 Euro Rabatt.

Zur kommenden Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 31. Januar will die FWG nun wissen, wie weit die Prüfung des damaligen Antrags vorangeschritten ist und eine entsprechende Anfrage stellen. Die Initiative der CDU für ein Förderprogramm des Landes begrüßt die FWG. „Eigenheim kann in einer Stadt wie Ludwigshafen mit knappen Grünflächen nicht länger nur das Einfamilienhaus meinen. Das Baugebiet ,Im Kappes‘ in Rheingönheim sollte endlich ad acta gelegt werden. Der Charakter unserer Stadtteile muss erhalten bleiben“, heißt es in einer Mitteilung. Die Nachverdichtung müsse in den Siedlungsgebieten behutsam erfolgen. Die Fraktion sieht mehr Wachstumspotenziale in der Innenstadt mit der City West, nicht in den Ortsteilen.

Wie berichtet, hatten zuletzt SPD und CDU verschiedene Ansichten geäußert, wie man junge Familien in Ludwigshafen unterstützen könnte. Die CDU sprach sich für ein Förderprogramm des Landes aus, die SPD kritisierte, dass die CDU vor Ort Neubaugebiete wie in Rheingönheim blockiere. jei