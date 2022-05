Attacke auf 51-Jährigen

Ludwigshafen. Drei Jugendliche haben am Montagabend in der Carl-Bosch-Straße einen Mann angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die 13- bis 16-Jährigen den Mann aus noch ungeklärter Ursache mit Schlägen und Tritten sowie einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, attackiert. Sie wurden unweit des Tatorts gestellt und festgenommen. Danach übergab die Polizei sie an ihre Erziehungsberechtigten.

Die Jugendlichen erwarten nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 51-jährige Mann erlitt lediglich oberflächliche Verletzungen und musste nicht medizinisch versorgt werden. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter Telefon 0621/9 63 22 22 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. pol/sko