Atemschutz: Neue Geräte bis 2022

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Feuerwehr erhält bis Ende 2022 neue Atemschutzgeräte. Der Hauptausschuss hat am Montag einstimmig die Anschaffung von 175 Pressluftatmern und 233 Lungenautomaten bewilligt. Die geschätzten Kosten belaufen sich nach der Vorlage der Verwaltung auf 325 000 Euro. „Die vorhandenen Atemschutzgeräte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen müssen nach einer zwölfjährigen Nutzungsdauer bis Ende 2022 ausgetauscht werden, da sie bereits einmal generalüberholt wurden und eine weitere Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist“, hieß es in der Vorlage zur Begründung.

Gerade in Ludwigshafen als Industriestandort mit vielen Gefahrstoffbetrieben müssten Feuerwehrleute oft bei Einsätzen arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel herrsche oder Atemgifte austreten. Ohne funktionsfähige Atemschutzgeräte könnten die Mitarbeiter tödliche Schädigungen erleiden. Der Ausschuss stimmte dem Antrag ohne Diskussion zu. Die neuen Geräte sollen zwischen Oktober 2021 und Juli 2022 angeschafft und schrittweise in Betrieb genommen werden.

Bericht über Budgetentwicklung

Neben diesem Beschluss stand noch ein Bericht des Kämmerers Andreas Schwarz (SPD) über die Budgetentwicklung auf der Tagesordnung. Daraus war zu entnehmen, dass der Jahresfehlbetrag für 2021 voraussichtlich um 4,8 auf 55,4 Millionen Euro zurückgeht. „Es ist uns gelungen, trotz Schwierigkeiten bei der Haushaltsgenehmigung recht gut geplant zu haben, was die Einhaltung der Budgets angeht“, so Schwarz. Eine Rolle spielen dabei aber die notwendigen Einsparungen, denn die Aufsichtsbehörde hatte Haushaltsmittel in Höhe von fast zehn Millionen Euro gesperrt. jei