Ludwigshafen. Das Impfzentrum Ludwigshafen in der Walzmühle kann die AstraZeneca-Impftermine für Menschen unter 60 Jahren aufrecht erhalten. Den Impfllingen werde ersatzweise das Präparat von Moderna verabreicht, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Das habe die 65 Termine am Mittwoch betroffen und gelte genauso für die insgesamt fast 200 Termine am Donnerstag und Freitag. Die Verwaltung bittet daher alle Menschen, die unter 60 Jahre alt sind und einen Termin im Impfzentrum haben, diesen auch wahrzunehmen.

