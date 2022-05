Asphaltschäden behoben - Pylonbrücke in Ludwigshafen wieder geöffnet

Ludwigshafen. Die Auffahrt von der Kaiser-Wilhelm-Straße auf die Hochstraße Süd in Richtung Bad Dürkheim ist seit Freitagmittag wieder geöffnet. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, sind die Asphaltschäden an der Pylonbrücke beseitigt. In nächster Zeit ist die Geschwindigkeit auf der Brücke wegen der frischen Ausbesserungsarbeiten zunächst auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Fahrbahnbelag und Ausbesserungsstellen stehen in den nächsten Wochen weiter unter Beobachtung, heißt es vonseiten der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Auffahrt zur Pylonbrücke musste am 6. Mai gesperrt werden, weil sich auf der 500 Meter langen Fahrbahn an rund 80 Stellen Blasen im Asphalt gebildet hatten.