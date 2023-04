Ludwigshafen. Bei einem Arbeitsunfall an einer Anlage im Werksteil Süd der BASF in Ludwigshafen ist eine Person verletzt worden. Nach Angaben des Chemiekonzerns zog sich ein Mitarbeiter aus bislang ungeklärter Ursache eine Verletzung an der Hand zu. Er wurde vor Ort vom BASF-Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zuständigen Behörden seien informiert worden.

