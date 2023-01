Arbeitsunfall bei der BASF

Zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein Mitarbeiter der BASF in Ludwigshafen mit Ameisensäure verätzte, ist es am Montag gekommen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt, kam der Mann nach einem lokalen Produktaustritt im Werksteil Nord gegen 14 Uhr mit dem Stoff in Kontakt. Ein Notarzt versorgte den Mitarbeiter, bevor dieser stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Ameisensäure ist nach Informationen der BASF ein Hilfsstoff für die Herstellung von Polyisobutenoxoprodukt. Sie verursacht bei Hautkontakt Verätzungen, ist giftig beim Einatmen und gesundheitsschädlich beim Verschlucken, wie es in der Pressemitteilung des Konzerns heißt. Die zuständigen Behörden seien informiert.

Weiterer Produktaustritt

Ein weiterer Produktaustritt hat sich am Dienstag im Werksteil Süd ereignet. Kurz nach 13.30 Uhr sei dort Kieselsäure ausgetreten, was laut Mitteilung zu einer deutlich sichtbaren weißen Wolke geführt habe. „Kieselsäure ist kein Gefahrstoff. Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werks unterwegs und stellten im betroffenen Gebiet keine erhöhten Messwerte fest. Eine Gefährdung von Mensch und Umwelt bestand nicht“, heißt es seitens der Firma. Verletzt worden sei niemand. Die Werksfeuerwehr der BASF sei im Einsatz gewesen und der Produktaustritt gestoppt worden. Die Ursache für den Vorfall war allerdings am Dienstagnachmittag noch unklar. lh