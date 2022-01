Arbeitsunfall bei BASF - Mann erleidet Verätzung am Arm

Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter der BASF hat sich bei Instandhaltungsarbeiten am Dienstagnachmittag verletzt. Wie das Unternehmen mitteilte, benetzte sich der Mann mit Hexamethylendiamin und zog sich dabei eine Verätzung am Arm zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung in der Ambulanz der BASF in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen.

Hexamethylendiamin ist ein Vorprodukt zur Herstellung von Kunststoffen. Der Stoff ist gesundheitsschädlich bei Kontakt mit der Haut, verursacht schwere Verätzungen der Haut sowie schwere Augenschäden und kann die Atemwege reizen.

