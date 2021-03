Ludwigshafen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im März ein wenig verbessert. 9465 Menschen waren erwerbslos gemeldet - das sind 79 weniger als im Vormonat, aber 1452 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, sank die Quote ebenfalls um 0,1 Punkte auf 7,4 Prozent.

"Die Arbeitslosigkeit liegt immer noch 21 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Ein direkter Vergleich zu 2020 macht zudem deutlich, dass die Frühjahrsbelebung dieses Mal nicht so dynamisch ausgefallen ist", sagt Benjamin Wehbring, Vorsitzdender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. "So kam es im vergangenen Jahr von Februar auf März zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 364 Personen, in diesem Jahr waren es nur 172. Dennoch sind wir angesichts des Stellenmarktes, der sich allmählich erholt, zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen wieder mehr Menschen eine Arbeitsstelle finden werden."