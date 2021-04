Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 10 Prozent

Ludwigshafen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im April ein wenig verbessert. Insgesamt 9405 Menschen waren erwerbslos gemeldet – das sind 60 weniger als im Vormonat, aber 629 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf glatte zehn Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 9,5 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, blieb die Quote stabil bei 7,4 Prozent.

„Als vor einem Jahr Corona schlagartig unser aller Leben, sowohl privat als auch beruflich, veränderte, kamen zunächst einmal viele Unsicherheiten auf. Mittlerweile hat sich der Arbeitsmarkt größtenteils den veränderten Bedingungen angepasst, und auch Arbeitgeber sehen wieder positiver in die Zukunft“, sagt Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Nachdem diese mithilfe von Kurzarbeit ihre Angestellten überwiegend halten konnten, sind viele nun wieder auf der Suche nach Personal, was anhand der Zunahme im Bereich der gemeldeten Stellen deutlich wird.“ 745 neue Jobmöglichkeiten wurden im April gemeldet.

AdUnit urban-intext1