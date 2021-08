Arbeitslosenquote sinkt auf 9,4 Prozent

Ludwigshafen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im August erneut verbessert. Insgesamt 8875 Personen waren erwerbslos gemeldet – das sind 164 weniger als im Vormonat und 939 weniger als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 9,4 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Speyer, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, blieb die Quote stabil bei 7,0 Prozent.

„Es ist für unseren Bezirk nicht ungewöhnlich, dass dieser auch im Sommer seine Stabilität beweist. Allerdings ist es sehr erfreulich, dass nach dem üblichen saisonalen Anstieg 2020 im Corona-Jahr wieder an die Entwicklungen der Vor-Pandemiezeiten angeknüpft werden konnte, denn in den Jahren 2017 bis 2019 konnten wir im August immer einen Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnen“, so Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. „Dies zeigt, wie robust der regionale Arbeitsmarkt ist.“ Betriebe würden wieder verstärkt Personal einstellen.

