Arbeitslosenquote sinkt auf 9,1 Prozent

Ludwigshafen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im September deutlich verbessert. Insgesamt 8614 Personen waren erwerbslos gemeldet – das sind 261 weniger als im Vormonat August und 917 weniger als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 9,1 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Speyer, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, sank die Quote ebenfalls um 0,3 Punkte auf jetzt 6,7 Prozent.

„Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt. Zum einen gab es im Vergleich zum Vormonat drei Prozent weniger Zugänge aus Erwerbstätigkeit, zum anderen konnten mehr Menschen eine neue Stelle finden, denn bei den Abgängen in Erwerbstätigkeit verzeichneten wir einen Anstieg um 13 Prozent“, berichtet Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. „Zudem sind viele Jugendliche in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben gestartet. Sie legen damit den Grundstein für eine berufliche Zukunft, denn Fachkräfte werden nach wie vor stark gesucht“, so Wehbring.

