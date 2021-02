Ludwigshafen. Drei Jahre nach den ersten Planungen kommt das derzeit größte Wohnprojekt in Ludwigshafen sichtbar voran. Die Rodungen auf dem Gelände der künftigen Heinrich-Pesch-Siedlung haben begonnen. „Neben Sträuchern müssen zwei große Platanen an der Frankenthaler Straße gefällt werden. Denn an dieser Steller zweigen die Straßen in die Siedlung ab“, begründet Ernst Merkel, Geschäftsführer der HPS Verwaltungs GmbH, die Rodungen.

Erschließung beginnt im April

AdUnit urban-intext1

Nach den Fällungen untersucht der Kampfmittelräumdienst das zehn Hektar große Gelände auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Sondierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März/Anfang April, erläutert Merkel den Zeitplan. Danach werden Abwasserkanäle auf dem Gelände verlegt und Straßen angelegt.

Die innere Erschließung des Geländes für 1,3 Millionen Euro billigte am Freitag der Werksausschuss Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) einstimmig. Teilweise ist nach Angaben der Verwaltung auf dem Gelände auch eine Versickerung vorgesehen.

Die ersten Gebäude der Siedlung mit insgesamt 580 Wohnungen sollen ab Herbst 2022 entstehen, so Merkel. Zeitgleich werde die Kita mit 135 Plätzen errichtet, versprechen die Initiatoren, zu denen die katholische Gesamtkirchengemeinde und das Heinrich-Pesch-Haus gehören. Die städtische Immobiliengesellschaft GAG übernimmt den ersten Bauabschnitt.

AdUnit urban-intext2

„Der Eingriff in die Natur soll so gering wie möglich ausfallen“, betont der Geschäftsführer. Auf Ausgleichsflächen südlich der Straßenbahnlinie, westlich des Holz’schen Weihers in der Gartenstadt und in Oppau erfolgen in diesem Jahr Neupflanzungen. Nach den Rodungen wird laut Merkel das Einfangen der Eidechsen erleichtert, die umgesiedelt werden sollen. Ein neues Habitat für die Reptilien wird vorbereitet – sie sollen auf einer Dreiecksfläche südlich der Straßenbahntrasse heimisch werden.

Auf dem Gelände sollen Wohnungen für bis zu 1500 Menschen in den nächsten sechs bis acht Jahren entstehen. Vorgesehen sind Reihen- und Terrassenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser. Um eine gute soziale Mischung zu erreichen, ist jeweils ein Viertel für Gutverdienende und Einkommensschwache vorgesehen.

AdUnit urban-intext3

Bei der Siedlung geht es den kirchlichen Initiatoren aber um deutlich mehr als nur ums Wohnen, betont Dekan Alban Meißner. Vorbereitet wird daher ein umfangreiches soziales Konzept. Ein Begegnungshaus, ein Tante-Emma-Laden und ein Café sollen das Miteinander der Bewohner fördern. Concierge und Quartiersmanager werden Ansprechpartner in der verkehrsberuhigten Siedlung sein.