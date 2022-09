Arbeiten auf Hochstraße

Ludwigshafen. Auf der Hochstraße Nord werden im Bereich Bruchwiesenknoten Schutzplanken ausgetauscht. Die Arbeiten führen zwischen Montag, 26. September, und Freitag, 14. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen. Das kündigt die Stadtverwaltung am Donnerstag in einer Pressemeldung an.

Von den Arbeiten ist die Fahrtrichtung Mannheim aus Bad Dürkheim kommend betroffen, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Dort werden nach der Abfahrt von der A 650 in Fahrtrichtung Mannheim unter dem Brückenbauwerk auf rund 140 Metern Länge die Schutzplanken bei den Arbeiten ausgetauscht. Während der knapp dreiwöchigen Bauzeit steht dem Verkehr auf diesem Abschnitt der Hochstraße Nord nur eine Fahrspur zur Verfügung. „Zu den morgendlichen Hauptverkehrszeiten sind Staus und Behinderungen unvermeidbar“, so die Stadt weiter. „Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Bauarbeiten verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis und um besonders vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich“, heißt es abschließend. vs