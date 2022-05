Arbeiten am Kanal

Ludwigshafen. Wegen eines defekten Kanals ist die Berliner Straße auf Höhe der Hausnummer 8 eingebrochen. Die Stelle im Bereich zwischen Damm- und Wörthstraße wurde nach dem Vorfall am Montagabend abgesichert, wie die Stadt mitgeteilt hat. Der Verkehr in der Straße ist in beiden Fahrtrichtungen jedoch weiterhin möglich, der Fahrstreifen ist allerdings etwas eingeengt. Lediglich die Zufahrt von der Berliner Straße in die Dammstraße musste gesperrt werden. Obwohl in diesem Bereich Gleise der RNV liegen, hat der Vorfall keine Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr. Es handele sich um eine Betriebsstrecke für die Linie 6E, die nur betriebsintern für eventuelle Umleitungen notwendig ist.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) wird den Kanal ab Montag, 30. Mai, instandsetzen und rechnet mit einer Bauzeit bis zum 15. Juni. Die Zufahrt für Anliegerinnen und Anlieger bleibt während der Arbeiten so gut wie möglich frei, auch die Rettungswege sind gesichert. jei