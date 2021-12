Appell zur Impfung

Mainz/Ludwigshafen. Die Rathauschefs fünf rheinland-pfälzischer Großstädte haben am Dienstag zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus aufgerufen. „Wir wollen und wir können das Sterben nicht akzeptieren“, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf der Städte Ludwigshafen, Mainz, Koblenz, Kaiserslautern und Trier. Jede einzelne Impfung zähle und helfe, die Anzahl weiterer Infektionen zu reduzieren. „Es ist nur ein kleiner Piks, aber eine große Hilfe für die Menschheit. Nur zusammen werden wir diese Situation bewältigen. Impfen und schützen wir uns also gegen Delta und Omikron“, heißt es weiter in dem Appell, den Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sowie ihre vier Amtskollegen Michael Ebling aus Mainz, David Langner aus Koblenz, Wolfram Leibe aus Trier und Klaus Weichel aus Kaiserslautern (alle SPD) gemeinsam verbreiteten.

Piks ohne Anmeldung beim DRK

Unterdessen bietet der DRK-Kreisverband Vorderpfalz ab sofort Impftermine ohne Anmeldung an. Laut Mitteilung können Impfwillige immer montags bis freitags von 16.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr beim DRK in der August-Heller-Straße 12 (Untergeschoss) vorbeikommen. Es wird Moderna-Impfstoff verabreicht. lrs/jei