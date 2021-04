Appell zu Ramadan

Ludwigshafen. Angesichts der weiter rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen ruft die Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) die muslimische Bevölkerung auf, sich auch während des Fastenmonats Ramadan an die Corona-Schutzmaßnahmen zu halten. „Auch wenn es schwer fällt, feiern Sie das Fastenbrechen nicht wie gewohnt jeden Abend mit Ihren Nachbarn und Freunden, sondern nur im Kreis des eigenen Hausstands und maximal einer weiteren Person. Seien Sie in diesem Fall – insbesondere in geschlossenen Räumen – vorsichtig, halten Sie Abstand und lüften Sie regelmäßig“, so Steeg. Das gelte aber auch für alle anderen Bürger.

Die freie Religionsausübung wird nach der Verordnung des Landes geschützt. Gottesdienste seien unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen zulässig. Da in Ludwigshafen jedoch eine nächtliche Ausgangssperre besteht, könne das Nachtgebet derzeit nach 21 Uhr nicht in einer Moschee erfolgen. Ausgenommen war der Beginn am 13. April und auch zum Ende des Ramadans am 13. Mai gibt es – wie zu den Gottesdiensten an Weihnachten – eine Ausnahme.

Zwei weitere Todesfälle

Die Inzidenz in Ludwigshafen steigt unentwegt weiter und liegt bei 235,7. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag mit. Die Zahl von 88 gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages ist die höchste seit langem. Zwei weitere Todesfälle wurden bekannt. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 311 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. jei