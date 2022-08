Appell für kostenloses Trinkwasser

Ludwigshafen. Angesichts eines aktuellen Beschlusses der Bundesregierung, dass in Kommunen künftig Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar sein muss, erneuert die Ludwigshafener Linksfraktion ihre Forderung nach Brunnen an markanten Stellen im Stadtgebiet. „Wasser, sowohl zum Trinken als auch in öffentlichen Brunnen, ist ein wichtiger Baustein für die Verbesserung des Mikroklimas und kommender Hitzepläne. So können sich die Menschen besser vor den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze schützen“, argumentiert Bernhard Wadle-Rohe.

Umso weniger Verständnis bringt die Linksfraktion eigenen Angaben nach dafür auf, dass einige wichtige öffentliche Brunnen wie etwa am Lutherplatz, im Ebertpark, am Berliner Platz oder am Europaplatz mitten im Hitzesommer geschlossen wurden. „Die Linksfraktion fordert die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, insbesondere als Vorsitzende im TWL-Aufsichtsrat, auf, umgehend dem Stadtrat Pläne vorzustellen, wie sie gedenkt, auf das neue Gesetz zu reagieren und es umzusetzen“, so Wadle-Rohe.

Der Brunnen am Berliner Platz bei einer Führung im Jahr 2017. © Thomas Tröster

Die Linksfraktion bedauere es, dass ihre langjährige Forderung, möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern öffentlichen Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu gewähren, auf bisher „relativ wenig Unterstützung“ stieß. „Wir hoffen, dass sich das nun durch den neuen Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes ändert.“ Laut Linksfraktion könne jeder Hydrant kurzfristig und problemlos in einen Wasserspender verwandelt werden. Bei einem solchen Thema dürfe sich die Stadt nicht hinter Schuldenbergen und Finanzierungsproblemen verstecken, so die Linksfraktion. jei