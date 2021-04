Appell der Stadt: Hunde anleinen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen weist Hundehalter darauf hin, dass die Vierbeiner auch auf Feldgebieten angeleint werden müssen. „In allen bewohnten Gebieten, auf den städtischen Grünflächen und auch in den begrünten Randgebieten der Ortsteile wie zum Beispiel im Maudacher Bruch oder auf der Parkinsel müssen Hunde angeleint werden“, heißt es in einer Mitteilung. Ausgenommen seien lediglich ausgewiesene Hundeauslaufflächen in den Stadtteilen.

Hintergrund des Appells ist der Schutz von Wildtieren. Allein zwischen März 2020 und März 2021 seien in Rheingönheim und Maudach sieben Rehe durch wildernde, nicht angeleinte Hunde zu Tode gehetzt oder gebissen worden, so die Verwaltung. „Die Wildtiere überleben in den allermeisten Fällen die Angriffe nicht. Oder sie sind so schwer verletzt, dass sie nach vielen Qualen erlöst werden müssen, wenn sie Stunden später gefunden werden.“ Neun weitere Rehe seien im gleichen Zeitraum hauptsächlich auf der K 7 im Bereich Kiefscher Weiher mit Kraftfahrzeugen kollidiert und verendet. Häufig deshalb, weil sie von freilaufenden Hunden gehetzt worden seien. „Das gefährdet auch die Verkehrsteilnehmer“, so die Stadt.

Solche Vorfälle können für Hundebesitzer ernste Konsequenzen haben. Hetzt oder reißt ein Hund Wildtiere, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, im Einzelfall kann es sich sogar um eine Straftat handeln. Daneben ergibt sich bei getöteten Tieren eine Schadenersatzpflicht gegenüber dem Jagdpächter. „Kommt es zu einer Beteiligung an einem Unfall, kann es deutlich teurer werden.“ jei