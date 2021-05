Apostelkirche bald barrierefrei

Ludwigshafen. Zwei große Projekte sollen an der Apostelkirche verwirklicht werden: Zum einen ist die Renovierung der Fassade geplant, weiter soll ein Aufzug für Barrierefreiheit im Innenbereich sorgen. „Abstürze von Bauteilen aus den oberen Wandbereichen erfordern zügiges Handeln“, weiß Kerstin Bartels, Pfarrerin der im Hemshof beheimateten Jona-Kirchengemeinde. Die letzte Restaurierungskampagne liege immerhin fast 30 Jahre zurück. „Besondere Sorge bereitet der Turm“, bestätigt Dekanin Barbara Kohlstruck den Sanierungsstau. Um eine Strategie zu entwickeln, die moderne Restaurierungsmethoden und die Finanzierungslandschaft berücksichtigt, wurde ein Wormser Architekturbüro mit Erfahrung in der Denkmalpflege beteiligt.

AdUnit urban-intext1

Zum Ortstermin in der Rohrlachstraße erschien neben Architekt Jürgen Hamm auch Torbjörn Kartes. Der CDU-Politiker vertritt die Stadt Ludwigshafen im Bundestag und gilt hinsichtlich der anstehenden Kirchensanierung als Unterstützer der ersten Stunde. Im September 2020 hatte sich der 42-Jährige auf Einladung der Dekanin erstmals ein Bild von der in die Jahre gekommenen Fassade gemacht. Seitdem setzt er sich für eine Förderung aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes ein, dessen Mittel dem Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters entstammen. Ein entsprechender Antrag wurde im Januar über die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, gestellt.

Fünf Jahre Bauzeit geplant

Zunächst ist eine Bundesförderung in Höhe von 49 650 Euro anvisiert, was der Hälfte der Gesamtkosten für einen ersten Bedarfsplan entspricht. Ein weiterer Antrag soll im Oktober über das Landesdenkmalamt eingereicht werden. Mit dem Plan soll es möglich werden, weitere Fördermittel für die konkreten Baumaßnahmen zu erhalten. Für diese veranschlagt Kohlstruck eine Bauzeit von fünfeinhalb Jahren und Kosten „im unteren einstelligen Millionenbereich“. Mit dem bisher beantragten Geld, über dessen Bewilligung bis Ende Juni entschieden wird, soll eine umfassende Bestandsaufnahme finanziert werden: Dazu gehören, wie Jürgen Hamm erläutert, Aufstellungen zur Vermessung und Planerstellung, Voruntersuchungen der Natursteinbauteile in der Fassade sowie die Überprüfung der Dachkonstruktion.

Was die in nur zwei Jahren zwischen 1892 und 1894 im frühgotischen Stil erbaute Kirche so einzigartig macht, beschreibt der Architekt: „Hier sind noch sämtliche Details aus der Errichtungszeit erhalten“ – was sich beim Blick auf Türgriffe und Geländer offenbart. Auch habe das von Kirchenbaumeister Johannes Otzen entworfene Gotteshaus damals wie heute eine beträchtliche soziale Dimension, weiß Kerstin Bartels. Kindertagesstätte, Erzählcafé, Obdachlosentreff und nicht zuletzt die Suppenküche machten den Ort „immer mehr zu einer Diakoniekirche“. Dabei lockt die seit 27 Jahren bestehende Suppenküche werktags bis zu 60 Gäste an. Während die Logistik über den Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen und die Jona-Kirchengemeinde geleistet wird, kommt die Suppe von einem Altenheim in der Gartenstadt. Die durch Spenden finanzierte Einrichtung wendet sich Bartels zufolge an marginalisierte Menschen – ein bedeutsamer Aspekt gerade im Hemshof. Die Essensausgabe findet normalerweise im Gemeindesaal statt. „Weil eine Vielzahl an Besuchern auf Rollatoren angewiesen ist, können sie das erste Obergeschoss jedoch nicht selbstständig erreichen“, beklagt die Pfarrerin.

AdUnit urban-intext2

Mit dem Bau eines Aufzugs soll der notwendige barrierefreie Zugang geschaffen werden. Der geplante Plattformlift am Hintereingang im Hof könnte darüber hinaus „eine Menge neuer Chancen eröffnen“, so die Hoffnung. Beispielsweise käme die Ebenerdigkeit dem Frauenbund zugute, dessen in vielen Fällen sehbehinderte Mitglieder sich wöchentlich in der Apostelkirche treffen. Förderanträge zur Deckung der Kosten von geschätzt 150 000 Euro werden derzeit gestellt.