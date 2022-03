Anträge zur Teilnahme an kostenloser Schulbuchausleihe möglich

Ludwigshafen. Eltern mit einem Einkommen unterhalb der festgelegten Einkommensgrenze haben ab sofort die Möglichkeit, für ihre Kinder Anträge zur Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe zu stellen. Darauf weist der Bereich Schulen der Stadtverwaltung hin. Berechtigten Schülern der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz werden so alle Schulbücher und Arbeitshefte zur Verfügung gestellt. Die Antragsfrist endet am 15. März 2022.

Antragsformulare in Papierform werden in den nächsten Tagen über die Schulen ausgeteilt. Das entsprechende Formular steht auch auf der Internetseite des Landes Rheinland-Pfalz und auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/onlineservices zur Verfügung.

Der Bereich Schulen ist per Mail unter schulbuchausleihe@ludwigshafen.de zu erreichen.

