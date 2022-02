Anrufe von falschen Polizisten in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Am Dienstag sind in Ludwigshafen mindestens zwei Personen von sogenannten falschen Polizisten angerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, erhielt eine 63-jährige Frau gegen 12 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Kriminalpolizistin. Diese erzählte der Angerufenen, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die 63-Jährige antwortete, dass ihre Tochter nicht in Deutschland sei und auch kein Auto fahre. Daraufhin legte die Anruferin auf.

Gegen 15 Uhr rief ein angeblicher Polizeibeamter von der Kripo Mannheim bei einer 83-Jährigen an. Er gab an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und wollte wissen, ob der Frau etwas aufgefallen sei. Laut Polizei verneinte die 83-Jährige dies in resolutem Ton, sodass der Anrufer das Gespräch beendete.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz empfiehlt Personen, die bereits Opfer solcher Anrufe geworden sind, sich unter der Rufnummer 0621/963-1154 an den Opferschutzbeauftragten des Polizeipräsidiums zu wenden.