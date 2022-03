Anrufe durch falsche Polizeibeamte in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist es am Freitag zu mehreren Anrufen eines vermeintlichen Polizeibeamten gekommen. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge behaupteten die bislang unbekannten Täter, sie seien von der Kriminalpolizei Ludwigshafen. Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei wurde versucht die Geschädigten ausspähen. In einem Fall wurde der "Enkeltrick" genutzt, der Anrufer gab sich als Enkel des Angerufenen aus und behauptete, sich in einer hilflosen Lage zu befinden. Die Geschädigten waren sensibilisiert und erkannten sofort eine betrügerische Absicht, so dass sie das Gespräch direkt beendeten. In keinem Fall entstand ein Schaden.

