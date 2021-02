Ludwigshafen. Die sogenannten „Kann-Kinder“, die vorzeitig im Herbst eingeschult werden sollen, können am Dienstag, 2. Februar, in den jeweiligen Grund- oder Förderschulen angemeldet werden. Eine Aufnahme der noch nicht schulpflichtigen Kinder ist nach Angaben der Verwaltung möglich, wenn aufgrund ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden. Die Entscheidung trifft die Schulleitung in Absprache mit dem Schularzt. Die Kinder sollen von einer erwachsenen Person in der Schule vorgestellt werden.

Wegen der aktuellen Corona-Situation ist die Anmeldung ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung mit den jeweiligen Schulen möglich. ott