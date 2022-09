Anklage nach Messerangriff

Landau. Die Staatsanwaltschaft Landau hat gegen zwei Männer Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Den Angeschuldigten wird laut Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, im März zwei Männer in einer Bar in Germersheim mit Messern angegriffen und verletzt zu haben. Einer von ihnen sitzt seit Ende März in Untersuchungshaft, der andere befindet sich trotz Haftbefehl gegen Auflagen auf freiem Fuß. Beide Männer machen bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch, heißt es.

Die beiden Geschädigten sollen die Bar gegen 23 Uhr aufgesucht haben, in der ein Geburtstag gefeiert wurde. Beziehungen zwischen den Gruppen schließe die Staatsanwaltschaft nach bisherigen Ermittlungen aus. Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Gruppen gekommen, da der später verletzte 34-Jährige eine Frau angesprochen und ihr ans Haar gefasst haben soll. Trotz Entschuldigung sei die Situation angespannt geblieben.

Schnittwunde am Kopf

Einer der Angreifer forderte den 34-Jährigen und seinen 50 Jahre alten Begleiter dazu auf, die Bar zu verlassen, und informierte den zweiten Tatverdächtigen telefonisch über die Auseinandersetzung. Mit dessen Eintreffen sei die Situation eskaliert und die Angeschuldigten gingen auf die Männer los. „Auf die beiden Opfer soll weiterhin, auch nachdem diese bereits aus der Bar geflohen waren, eingeschlagen und eingetreten worden sein“, so die Staatsanwaltschaft. Der 34-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Kopf und Stichverletzungen am Rücken, sein Begleiter wurde am Arm verletzt. vs