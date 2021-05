Angriff beim Geldabheben

Ludwigshafen. Ein 31-Jähriger ist in einer Bankfiliale in der Ludwigshafener Bergstraße an einem Geldautomaten von einem Unbekannten attackiert worden. Das Opfer hatte die Filiale nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 9.25 und 9.35 Uhr betreten, um Geld am Automaten abzuheben. Zeitgleich befand sich ein weiterer Mann im Vorraum der Filiale. Der Unbekannte schlug nach Angaben des Opfers plötzlich auf den 31-Jährigen ein und rannte aus der Bank. Mehrere Zeugen verfolgten den Flüchtigen, verloren ihn aber aus den Augen.

Durch die Attacke erlitt der 31-Jährige Prellungen und Platzwunden im Gesicht. Der Täter war nach Zeugenaussagen zwischen 40 und 45 Jahre alt, schätzungsweise 1,80 Meter groß und von korpulenter Statur. Bekleidet war er mit einer hellen, ärmellosen Jacke. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de. pol/mgw