Angriff aus Eifersucht: 47-Jähriger in Ludwigshafen schwer verletzt

Ludwigshafen. Aus Eifersucht hat ein 25-Jähriger am Mittwochmittag zwei Männer in einem Geschäft in der Frankenthaler Straße in Ludwigshafen angegriffen. Wie die Polizei berichtet, soll ein gleichaltriger Mann seine Verlobte angeschrieben haben. Der 25-Jährige schubste ihn und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen, während ein 47-Jähriger schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 25-Jährige hatte auch diesem Mann ins Gesicht geschlagen, jedoch mit einem Gegenstand. Beim Weggehen drohte er seinem gleichaltrigen Kontrahenten mit einem Tierabwehrspray, das die Gestalt einer Pistole hatte. Der 25-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

