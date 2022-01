Angeklagter geständig - jetzt Körperverletzung statt Totschlag

Ludwigshafen/Frankenthal. Der Prozess um die lebensgefährlichen Messerstiche am Danziger Platz steht kurz vor dem Abschluss. Am sechsten Verhandlungstag am Frankenthaler Landgericht erzielten die Verfahrensbeteiligten eine Übereinkunft. Den Angeklagten Iosif P., der ein Geständnis ablegte, erwartet nun eine Freiheitsstrafe zwischen zweieinhalb und viereinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Der gebürtige Grieche hatte am 2. Mai 2021 den neuen Partner seiner Ex-Freundin attackiert.

Darüber, was sich am orthodoxen Ostersonntag auf dem Danziger Platz abgespielt hat, gingen die Aussagen auseinander. Während Iosif P. den Vorfall lange Zeit als Notwehr zu rechtfertigen versuchte, berichtete sein 49-jähriges Opfer von einem gezielten Angriff. Inzwischen räumte der Angeklagte die Vorwürfe ein und bedauerte die Tat. Den Tod seines Widersachers habe er „auf keinen Fall gewollt“.

Ex-Freundin fürchtete Schlimmes

Das Geständnis war Teil eines „Deals“, den Richter Karsten Sauermilch im Rahmen eines Verständigungsgesprächs unterstützt hatte. Aufgrund der bisherigen Beweisaufnahme war das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass die Tat – abweichend von der Anklageschrift – nicht als versuchter Totschlag, sondern als gefährliche Körperverletzung zu werten sei. Diese Herabstufung bringt eine Verringerung des Strafrahmens mit sich, so dass die Kammer Iosif P. eine Haftstrafe zwischen zweieinhalb und viereinhalb Jahren in Aussicht stellte.

Wenn voraussichtlich am 2. Februar das Urteil fällt, geht ein Verfahren zu Ende, dessen Vorgeschichte einige Brisanz aufweist. Gekränkter Stolz sowie fehlender Kontakt zu den Kindern brachten beim Angeklagten wohl das Fass zum Überlaufen. Nach sechsjähriger Beziehung hatte ihn die Freundin, ebenfalls Griechin, im Oktober 2018 verlassen. Dass es sich bei ihrem neuen Lebensgefährten um einen Türken handelte, wollte Iosif P. nicht akzeptieren. In der Folge kam es nach Angaben der 44-Jährigen zu Nachstellungen und Einschüchterungsversuchen. Erst kurz vor dem Tattag hatte die Ludwigshafenerin dem Jugendamt gegenüber ihre Sorge geäußert, dass „bald etwas passieren“ könnte. Sechs Tage später wurde diese Befürchtung – trotz Einbeziehung in ein Gewaltschutzprogramm – Realität. Als die Frau mit ihrem Partner zu den Großeltern aufbrach, stieß ihr Sohn am Danziger Platz mit zwei Fahrradfahrern zusammen. Daraufhin sei plötzlich Iosif P. herangestürmt und habe gedroht, den Rivalen „kaltzumachen“. Es folgten die Messerstiche, wobei die 25 Zentimeter lange Klinge eine vier Zentimeter tiefe Wunde im Brustbereich hinterließ.

Während der Hauptverhandlung wurde deutlich, dass Iosif P. seine Ex für den fehlenden Kontakt zu den Kindern verantwortlich macht. Dass diesbezüglich eine Lösung gefunden werden sollte, meinte auch Richter Karsten Sauermilch.