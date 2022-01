Angebranntes Essen verursacht Rauchentwicklung - Siebtes Stockwerk geräumt

Ludwigshafen. Infolge eines Küchenbrands in Ludwigshafen sind die Wohnungen des siebten Obergeschosses einen Hauses geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte angebranntes Essen in einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung bis in den Flur. Durch die Feuerwehr wurden die angrenzenden Wohnungen hinsichtlich Rauchentwicklungen überprüft. Danach konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Es entstand weder ein Sach - noch ein Personenschaden.

Der Brand in der Wredestraße wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr vor Ort kamen, konnte eine Rauchentwicklung aus dem siebten Obergeschoss festgestellt werden. Der Einsatzraum wurde großräumig abgesperrt, unter anderem die Abfahrt Pylonbrücke/ Wredestraße.