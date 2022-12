Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Ludwigshafen aus

Ludwigshafen. Angebranntes Essen hat am späten Dienstagabend in Ludwigshafen einen Feuerwehreinsatz verursacht. Nach Angaben der Brandschützer löste gegen 22 Uhr der Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Röntgenstraße aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Wohnblocks sichtbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unklar war zunächst, ob sich noch Menschen in der Wohnung aufhielten. Während der Maßnahmen wurde eine Person vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Nach den Belüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung wieder uneingeschränkt genutzt werden.