Angebliche mysteriöse Angriffe auf Postzustellerin in Ludwigshafen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Eine 22-jährige Postzustellerin ist in den vergangenen Tagen in Ludwigshafen von unbekannten Personen mehrmals attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 22-Jährige am Montag mit ihrem Postfahrrad in der Budapester Straße, als sie von einer Anwohnerin aufgefordert wurde, ihr die Post bereits um 5.30 Uhr zu liefern. Nachdem die Postzustellerin erklärte hatte, dass dies nicht möglich sei, verließ die Unbekannte die Örtlichkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund zwei Stunden später begegneten sich die zwei Frauen im Kopenhagener Weg wieder. Die Unbekannte drohte der Postzustellerin mit einer Anzeige und Konsequenzen, nahm drei Briefe an sich, zeriss diese und hetzte ihren von der Leine gelassenen Hund auf die 22-Jährige. Dieser biss der jungen Frau in den Arm.

Tritt in den Rücken

Einen Tag später, am Dienstag, wurde die Postzustellerin laut Polizei auf dem Berliner Ring von einem unbekannten Mann bedroht, der ankündigte eine Anzeige gegen die Frau zu erstatten und sie zu schlagen. Am Mittwoch lauerte der gleiche Mann zusammen mit zwei weiteren unbekannten Männern in der Budapester Straße auf die Postzustellerin. Im Vorbeigehen schlug ihr einer der Männer mit der Hand ins Gesicht. Im Verlauf des Tages wurde die 22-Jährige, so die Polizei, von den drei Männern in der Moskauer Straße erneut abgepasst, einer soll ihr in den Rücken getreten haben. Bei der anschließenden Rückkehr zu ihrem Fahrrad fand die Postzustellerin dort drei zerissene Briefe vor.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, rund 1,65 bis 1,70 Meter groß, blonde Haare und schlank. Einer der unbekannten Männer wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß und kurze braune Haare.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu der unbekannten Frau oder dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.