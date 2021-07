Angebliche Apotheken-Mitarbeiterin täuscht Seniorin

Ludwigshafen. Eine bislang unbekannte Frau gab sich am Donnerstagnachmittag fälschlicherweise als Apotheken-Praktikanten aus, um in die Wohnung einer 86-Jährigen in Ludwigshafen zu gelangen. Gegen 15.10 Uhr klingelte die Unbekannte bei der Seniorin und gab an, die Medikamente kontrollieren zu müssen. Da die 86-Jährige tatsächlich vor kurzem neue Medikamente erhalten hatte, ließ sie die Unbekannte Frau eintreten. Die falsche Praktikantin ging daraufhin durch die ganze Wohnung und verließ sie wieder. Wie die Polizei mitteilte, wurde nichts aus der Wohnung entwendet.

